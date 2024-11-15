Маск провів таємну зустріч з представником Ірану: про що розмовляли

У Трампа відмовились від коментарів на цю тему.

Мільярдер та близький соратник новообраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск провів зустріч з послом Ірану ООН Аміром Саїдою Іравані.

Про це інформує The New York Times.

Повідомляється, що бізнесмен провів таємну зустріч у Нью-Йорку, яка тривала приблизно годину. Іранські джерела повідомили, що під час зустрічі обговорювалась можливість зменшення напруги між країнами. Іранські представники заявили, що зустріч була позитивною.

В свою чергу у Трампа відмовились підтверджувати чи спростовувати дану інформацію.

"Ми не коментуємо повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися чи не відбулися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маск почав дратувати оточення Трампа.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, який вплив має Маск на формування адміністрації Трампа.

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