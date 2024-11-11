Маск назвав Шольца дурнем – той відповів

Олаф Шольц зазначив, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на допис мільярдера Ілона Маска, в якому той назвав його дурнем.
Заяву Шольца наводить t-online.
На запитання, чи відчуває він роздратування через допис Маска, німецький канцлер відповів: "Це робить мені честь".
Шольц додав, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.
"Він не глава держави", – зазначив канцлер Німеччини.
Минулого тижня, коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав в X (Twitter) німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").
У відповідь на допис Маска заступниця речника уряду Крістіан Гоффманн зазначила: "Це просто свобода слова на X".
Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск учергове скандалився через публікацію про Україну. Йдеться про буцім-то про наявність "корумпованих українських грошей" у США.
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