Маск назвав Шольца дурнем – той відповів

Олаф Шольц зазначив, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на допис мільярдера Ілона Маска, в якому той назвав його дурнем.

Заяву Шольца наводить t-online.

На запитання, чи відчуває він роздратування через допис Маска, німецький канцлер відповів: "Це робить мені честь".

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Шольц додав, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.

"Він не глава держави", – зазначив канцлер Німеччини.

Минулого тижня, коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав в X (Twitter) німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").

Маск написав німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень") / Скриншот із соцмережі X

У відповідь на допис Маска заступниця речника уряду Крістіан Гоффманн зазначила: "Це просто свобода слова на X".

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск учергове скандалився через публікацію про Україну. Йдеться про буцім-то про наявність "корумпованих українських грошей" у США.

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