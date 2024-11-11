Маск назвал Шольца дураком – тот ответил

Олаф Шольц отметил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на сообщение миллиардера Илона Маска, в котором тот назвал его дураком.

Заявление Шольца приводит t-online.

На вопрос, испытывает ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".

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Шольц добавил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.

"Он не глава государства", – отметил канцлер Германии.

На прошлой неделе, комментируя сообщение о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф — дурак").

Маск написал на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак")/Скриншот из соцсети X

В ответ на сообщение Маска заместитель представителя правительства Кристиан Гоффманн отметила: "Это просто свобода слова на X".

Напомним, миллиардер Илон Маск в очередной раз скандалился из-за публикации об Украине.

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