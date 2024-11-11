Маск назвал Шольца дураком – тот ответил

Олаф Шольц отметил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на сообщение миллиардера Илона Маска, в котором тот назвал его дураком.
Заявление Шольца приводит t-online.
На вопрос, испытывает ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".
Шольц добавил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.
"Он не глава государства", – отметил канцлер Германии.
На прошлой неделе, комментируя сообщение о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф — дурак").
В ответ на сообщение Маска заместитель представителя правительства Кристиан Гоффманн отметила: "Это просто свобода слова на X".
Напомним, миллиардер Илон Маск в очередной раз скандалился из-за публикации об Украине.
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