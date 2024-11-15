Астрологічний прогноз на 15 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на людей, роблячи нас безвільними, що піддаються чужому впливу і змушує здійснювати вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати.

Символ дня: Крилатий Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: смарагд, агат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо одразу розпочати їх лікування.

Харчування дня: гриби та м'ясо треба замінити іншими білками – наприклад, квасолею.

Стрижка дня: стригтися можна лише у разі нагальної потреби.

Магія та містика дня: час сприятливий для вивчення духовної та езотеричної літератури – вона легко читатиметься і швидко засвоюватиметься.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають промовистими – вони дають відповіді на важливі професійні питання.

Табу дня: не можна ні з ким сперечатися та конфліктувати.

Цитата дня: «Найголовніша формула успіху – знання, як спілкуватися з людьми» (Теодор Рузвельт).

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