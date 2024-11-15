Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на людей, делая нас безвольными, поддающимися чужому влиянию и заставляет совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: изумруд, агат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же начать их лечение.
Питание дня: грибы и мясо надо заменить другими белками – например, фасолью.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения духовной и эзотерической литературы – она будет легко читаться и быстро усваиваться.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают ответы на важные профессиональные вопросы.
Табу дня: нельзя ни с кем спорить и конфликтовать.
Цитата дня: "Самая главная формула успеха – знание, как общаться с людьми" (Теодор Рузвельт).
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