Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на людей, делая нас безвольными, поддающимися чужому влиянию и заставляет совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: изумруд, агат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же начать их лечение.

Питание дня: грибы и мясо надо заменить другими белками – например, фасолью.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения духовной и эзотерической литературы – она будет легко читаться и быстро усваиваться.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают ответы на важные профессиональные вопросы.

Табу дня: нельзя ни с кем спорить и конфликтовать.

Цитата дня: "Самая главная формула успеха – знание, как общаться с людьми" (Теодор Рузвельт).

Читайте также: