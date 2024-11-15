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Астрологический прогноз на 15 ноября

Астрологический прогноз на 15 ноября

Шакал - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на людей, делая нас безвольными, поддающимися чужому влиянию и заставляет совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: изумруд, агат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же начать их лечение. 

Питание дня: грибы и мясо надо заменить другими белками – например, фасолью. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения духовной и эзотерической литературы – она будет легко читаться и быстро усваиваться. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают ответы на важные профессиональные вопросы. 

Табу дня: нельзя ни с кем спорить и конфликтовать. 

Цитата дня: "Самая главная формула успеха – знание, как общаться с людьми" (Теодор Рузвельт). 

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