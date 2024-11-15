В Сумской области раздалось 66 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 66 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская общины.

Новослободская община: враг бил из артиллерии (7 взрывов), минометов (2 взрыва).

Краснопольское общество: осуществлен обстрел из АГС (7 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Белопольское общество: 16 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва) и минометов (6 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что патрульная машина попала под обстрел в Славянске, в результате чего ранен и.

Кроме того, мы ранее информировали, что в полиции показали кадры последствий вражеских ударов по Харькову.

Читайте также: