На Сумщині пролунало 66 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів), мінометів (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з АГС (7 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Білопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи) та мінометів (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульна машина потрапила під обстріл у Слов'янську, в результаті чого є поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що в поліції показали кадри наслідків ворожих ударів по Харкову.

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