Франція помстилася Італії та вирвала перше місце у групі Ліги націй (відео)

"Ле Бле" та "Скуадра Адзурра" продовжать боротьбу за трофей у плейоф.
Збірна Франції на виїзді обіграла команду Італії в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 1:3.
Французи відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі – Адріан Рабйо забив головою після подачі Люки Діня з кутового.
На 33-й хвилині підопічні Дідьє Дешама подвоїли свою перевагу – Дінь прямим ударом зі штрафного шикарно поцілив у ліву "дев'ятку", голкіпер італійців Гульєльмо Вікаріо намагався врятувати свою команду, але від його рукавичок м'яч опинився у воротах.
На 35-й хвилині "Скуадра Адзурра" зуміла скоротити відставання в рахунку – Андреа Камб'язо замкнув подачу Федеріко Дімарко з лівого флангу.
Проте в другому таймі "Ле Бле" повернули собі гандикап у два м'ячі – на 65-й хвилині Рабйо оформив дубль, скориставшись ще одним асистом від Діня.
Огляд матчу Італія – Франція
Буде додано незабаром.
Таким чином, французи взяли реванш у італійців за домашню поразку (1:3) в стартовому турі Ліги націй.
Завдяки цій перемозі Франція (13 очок) стала переможцем групи А2, обійшовши Італію (13 балів) за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Раніше обидві збірні достроково вийшли до 1/4 фіналу Ліги націй.
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У паралельному поєдинку заключного туру цього квартету Ізраїль вдома сенсаційно обіграв Бельгію (1:0).
Однак це не допомогло ізраїльтянам піднятися з останнього місця уникнути вильоту до Дивізіону B. Бельгійці фінішували третіми та зіграють у плейоф за право залишитися в Лізі А.
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