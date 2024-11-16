Ілон Маск посміявся зі слів Зеленського про переговори: що викликало таку реакцію

Ілон Маск відреагував на слова Зеленського про те, що Трамп не зможе змусити Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю “Українському радіо” прокоментував міжнародну дипломатію щодо завершення війни в Україні та зазначив, чи зможе Дональд Трамп примусити Україну до переговорів з РФ. На слова Зеленського відреагував Ілон Маск. Він заявив, що в українського президента “приголомшливе почуття гумору”.

Маск зробив відповідний пост у соціальній мережі Х.

“Ми незалежна країна, і ми, мені здається, під час цієї війни наш народ і я особисто в переговорах зі США і Трампом і Байденом та з іншими європейськими лідерами довели, що з нами риторика “сідай і слухай” не працює. І це не через те, що ми такі, а через те, що ми так маємо ставитися до будь-якої країни, будь-якого народу, лідерів – поважати. Це принцип рівності за який ми й боремося ”, – заявив Зеленський.

"У нього приголомшливе почуття гумору", – відреагував на це Маск і поставив смайлик.

Пост Маска у соцмережі X

Нагадаємо, у деяких європейських країнах і навіть у Києві вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США може стати кращим варіантом для України, ніж прихід до Білого дому демократки Камали Гарріс.

Україна і нова команда Трампа! Міністр оборони - телеведучий, Ілону Маску - новий департамент!

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