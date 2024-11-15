Трамп може виявитися кращим для України, ніж Гарріс — Politico

У деяких європейських країнах і навіть у Києві вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США може стати кращим варіантом для України, ніж прихід до Білого дому демократки Камали Гарріс.

Про це пише у п’ятницю, 15 листопада, видання Politico з посиланням на анонімного республіканського зовнішньополітичного експерта, знайомого з президентом Зеленським та його оточенням.

За його словами, у найкращому випадку Гарріс дотрималася б підходу Джо Байдена. “Це означало б повільну смерть України. Або вже й не таку повільну — темпи російських здобутків прискорюються”, — зазначив він.

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Співрозмовник видання також наголосив, що у разі перемоги Гарріс за умови, що республіканці контролюють одну чи обидві палати Конгресу, президентці було б складно отримувати додаткову допомогу Україні.

“Зараз Трамп може клацнути пальцями і республіканці в Палаті проголосують за більшу безпекову допомогу Україні”, – додав він.

Крім того, Трамп хоч і заявив, що прагне, щоб війна закінчилася, але на даному етапі не збирається позбавляти Україну постачання зброї, оскільки має в цьому певний особистий інтерес.

За словами співрозмовника видання, Трамп пишається тим, що він майстерний укладач угод і не хоче допустити провалу. Окрім того, під час телефонних розмов із Зеленським і їхньої нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку він вселив певну впевненість в українського лідера, що не покине Україну просто так.

“Українці повинні переконатися, що Трамп не розглядає їх як перешкоду для миру, і вони не повинні першими говорити “ні”, навіть коли їм підкидають якісь дурні ідеї. Їм потрібно, щоб росіяни продовжували говорити йому [Трампу] “ні”, тоді українці видаватимуться розумною стороною. Тоді Трамп зробить висновок, що єдиний спосіб залучити росіян до переговорів — це допомогти українцям”, — сказав співрозмовник Politico.

Видання зазначає, що наразі у Трампа немає детального мирного плану, і думки його радників різняться. Незважаючи на деякі повідомлення ЗМІ, Трамп ще не призначив команду, яка займатиметься мирною ініціативою.

Однак Україні кажуть, що їй доведеться піти на серйозні територіальні поступки, і що нагородою за це буде те, що 80 відсотків території країни залишаться вільними та незалежними, сказав інший республіканець, знайомий з розмовами, що ведуться в колах соратників Трампа.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну.

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