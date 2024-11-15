Сучасні технології змінюють наше життя, й медична галузь не є винятком. Слухові апарати, які раніше мали лише базову функцію посилення звуку, сьогодні завдяки штучному інтелекту (ШІ) отримали кардинально нові можливості.

Ця інноваційна технологія допомагає вивести якість звуку на принципово новий рівень. Вона дозволила створити "розумні" слухові апарати, що адаптуються до змін середовища та індивідуальних потреб користувача.

Кілька слів про технологію

Слухові апарати зі штучним інтелектом – це пристрої, які використовують алгоритми машинного навчання для обробки звукових сигналів. Також вони мають надсучасне цифрове "начиння", а саме – датчики та сенсори, що роблять їх дуже чутливими та дозволяють відстежувати фізичну й розумову активність користувача. Завдяки ШІ слухові апарати можуть автоматично налаштовуватися на розпізнавання мови в галасливому середовищі, зменшувати фонові шуми та забезпечувати більш комфортне сприйняття звуків. Ці пристрої постійно навчаються, аналізуючи досвід і потреби користувача, що дозволяє їм ставати дедалі ефективнішими з часом.

Основні переваги слухових апаратів з ШІ

Адаптивне налаштування звуку – штучний інтелект дозволяє слуховим рішенням визначати рівень шуму навколо, змінюючи параметри для кращого сприйняття в конкретному оточенні.

Покращене розуміння мови – передові слухові апарати з ШІ здатні розпізнавати мовленнєві частоти й відокремлювати їх від зайвих фонових звуків. Це "розумне" шумозаглушення значно полегшує спілкування в гучних місцях, наприклад, у ресторані, кінотеатрі, торговому центрі або на конференції. Персоналізація – в програму цих приладів закладена автоматична корекція звуку з урахуванням індивідуальних потреб користувача. Вони налаштовуються за результатами аудіограми та мають багато каналів, що дозволяє зробити звучання максимально природним. Крім того, сучасні слухові апарати з АІ за допомогою GPS "запам’ятовують" оптимальні режими для тих акустичних середовищ, де користувач буває частіше, й за потреби вмикають їх самі. Відстежування фізичної та розумової активності – штучний інтелект в СА аналізує рухи, жести, дії, час активного слухання. Це допомагає уважніше слідкувати з здоров’ям та за необхідності коригувати режим. Можливість підключення до смартфону та інших пристроїв – роботу приладів можна легко контролювати через спеціальний додаток. Це дозволяє вносити зміни в налаштування й отримувати важливі повідомлення про стан слухових рішень – наприклад, індикацію зарядки. Крім того, завдяки бездротовому підключенню через bluetooth слухові апарати транслюють сигнал безпосередньо зі смартфона, телевізора, планшета, комп’ютера тощо. Так набагато зручніше розмовляти телефоном, проводити online call, дивитись фільми, слухати музику тощо. Широкий додатковий функціонал – залежно від моделі, слуховий апарат з технологією штучного інтелекту може мати опції зниження вушного шуму (тинітусу), оптимізації звучання музики, автоперекладу звуків іноземної мови в реальному часі та інші. Це значно полегшує життя користувачеві.

Як працюють слухові апарати з ШІ

Ці інноваційні слухові апарати укомплектовані адаптивними мікрофонами, які працюють одночасно в декількох напрямках і визначають локалізацію звуків. Далі підключають складні алгоритми штучного інтелекту, які аналізують звукові потоки в реальному часі, розділяючи на корисні та фонові. Це дозволяє виділяти мову та інші важливі сигнали, а шуми відфільтровувати та приглушувати. Крім того, інтелектуальні технології в слухових апаратах дозволяють оптимізувати звучання й зробити його комфортнішим для користувача. Наприклад, вони дублюють високі частоти в середньому діапазоні, щоб уникнути шкідливого впливу на вуха.

Чи варто купувати слухові рішення з АІ?

Сьогодні на ринку представлені програмовані слухові апарати зі штучним інтелектом в широкому асортименті. Ось приклади найпопулярніших моделей на ринку від авторитетного виробника Starkey:

Evolv AI – перезарядні моделі середнього класу;

Signature Series – найкомпактніші слухові рішення на ринку з широким функціоналом;

Genesis AI – преміальні прилади для корекції слуху, що імітують роботу головного мозку;

Livio AI – багатофункціональні моделі доступного сегменту.

Зазвичай цифрові слухові апарати з ШІ мають вищу ціну порівняно з традиційними приладами. Їхня вартість може коливатися від 25 до 100 тисяч грн. проте їхня якість і продуктивність повністю виправдовують ціну. До того ж, на ринку доступно багато варіантів, серед яких можна знайти рішення під будь-які потреби.

Слухові апарати зі штучним інтелектом відкривають нову еру у корекції слуху, роблячи звучання більш природним та комфортним. Інтелектуальна обробка звуку дозволяє врахувати потреби користувача, завдяки чому він почувається вільно та впевнено. Якщо ви потребуєте слухопротезування, звертайтеся до Центру хорошого слуху "Беттертон", де представлений широкий вибір слухових рішень від американського бренду Starkey. Досвідчені фахівці допоможуть знайти оптимальний варіант, що відповідатиме вашим індивідуальним потребам.