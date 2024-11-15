Трамп может оказаться лучше для Украины, чем Гаррис — Politico

В некоторых европейских странах и даже в Киеве считают, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать лучшим вариантом для Украины, чем приход в Белый дом демократки Камалы Гаррис.

Об этом пишет в пятницу, 15 ноября, издание Politico со ссылкой на анонимного республиканского внешнеполитического эксперта, знакомого с президентом Зеленским и его окружением.

По его словам, в лучшем случае Гаррис придерживалась подхода Джо Байдена. "Это означало бы медленную смерть Украины. Или уже и не так медленную — темпы российских достижений ускоряются”, — отметил он.

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Собеседник также подчеркнул, что в случае победы Гаррис при условии, что республиканцы контролируют одну или обе палаты Конгресса, ей было бы сложно получать дополнительную помощь Украине.

"Сейчас Трамп может щелкнуть пальцами и республиканцы в Палате проголосуют за большую помощь для безопасности Украины", — добавил он.

Кроме того, Трамп хоть и заявил, что стремится к тому, чтобы война закончилась, но на данном этапе не собирается лишать Украину поставок оружия, поскольку имеет в этом определенный личный интерес.

По словам собеседника издания, Трамп гордится тем, что он искусный составитель сделок и не хочет допустить провала. Кроме того, во время телефонных разговоров с Зеленским и их недавней встречи в Нью-Йорке он вселил уверенность в украинского лидера, что не покинет Украину просто так.

"Украинцы должны убедиться, что Трамп не рассматривает их как препятствие для мира, и они не должны первыми говорить "нет", даже когда им подбрасывают какие-то глупые идеи. Им нужно, чтобы россияне продолжали говорить ему [Трампу] "нет", тогда украинцы будут казаться разумной стороной. Тогда Трамп сделает вывод, что единственный способ привлечь россиян к переговорам — помочь украинцам", — сказал собеседник Politico.

Издание отмечает, что пока у Трампа нет детального мирного плана, и мнения его советников разнятся. Несмотря на некоторые сообщения СМИ, Трамп еще не назначил команду, которая будет заниматься мирной инициативой.

Однако Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки, и что за это наградой будет то, что 80 процентов территории страны останутся свободными и независимыми, сказал другой республиканец, знакомый с разговорами, ведущимися в кругах соратников Трампа.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп планирует усадить Украину и Россию за стол переговоров и таким образом завершить войну.

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