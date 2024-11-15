Нардепу-предателю избрали меру пресечения: что известно (видео)

Действующему народному депутату Евгению Шевченко, подозреваемому в государственной измене, в пятницу, 15 ноября, избрали меру пресечения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обвинила Шевченко в массовом распространении фейков российской пропаганды. Независимая экспертиза уже подтвердила эти факты. Также Шевченко совершал сделки с санкционной белорусской продукцией. Нардеп уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). У него есть шансы сесть за решетку на 15 лет.

7 ноября нардеп Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

"Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", – написал он.

Также Шевченко заявил, что "нужно заканчивать с политическими преследованиями" нардепов.

По его словам, он "написал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".

Нардепу-предателю Шевченко избрали меру пресечения!

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