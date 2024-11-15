Нардепу Шевченко будут выбирать меру пресечения: онлайн-трансляция

Шевченко было предъявлено подозрение в государственной измене.

Действующему народному депутату, подозреваемому в государственной измене, сегодня изберут меру пресечения.

Сторона обвинения будет просить для депутата меру пресечения в виде содержания под стражей.

Шевченко было предъявлено подозрение в государственной измене по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 ноября нардеп Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

"Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", — написал он.

Также Шевченко заявил, что "нужно заканчивать с политическими преследованиями" нардепов.

По его словам, он "написал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".

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