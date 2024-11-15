"Демонстрируют что-то американцам": эксперт объяснил тактику РФ с поднятием бомбардировщиков

Россия демонстрирует американцам готовность к эскалации, когда поднимает в воздух свои бомбардировщики и не производит пуски ракет.
Россия демонстрирует готовность к массированным обстрелам Украины с периодичностью в сутки, что может являться сигналом для США на фоне разговоров о переговорах.
Об этом заявил военный эксперт Денис Попович в эфире Киев24.
"В среду поднимали несколько бомбардировщиков для того, чтобы пустить две ракеты, а сейчас мы видим 8 самолетов, которые, судя по всему, ничего не запустили. Они уже возвращаются на места базирования", – рассказал эксперт.
По его словам, если подобная активность продолжится в воскресенье, это будет очередным подтверждением того, что россияне демонстрируют полную готовность к обстрелам Украины.
"Я думаю, это уже возможная работа на внешний трек. Что-то они демонстрируют уже американцам, которые сейчас хотят перевести ситуацию в переговорную плоскость. И это, возможно, демонстрация готовности к эскалации", — обїяснил Попович.
Эксперт подчеркнул, что цель таких демонстративных действий остается открытым вопросом.
Напомним, 15 ноября в России с авиабазы "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс. Они приблизились к пусковым рубежам, однако не совершили пуски ракет и вернулись назад.
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