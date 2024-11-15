Уже с 1 декабря: где в Украине подорожает проезд в маршрутках

В Одессе с 1 декабря 2024 года будет повышена плата за проезд в городских маршрутках.

В департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения рассказали в комментарии местному изданию "Думская", с чем связано повышение цен на транспорт.

Необходимость перечислить стоимость проезда возникла из-за удорожания топлива, роста зарплат и прочих затрат.

"Сдерживание роста тарифа на проезд, в отсутствие компенсации перевозчикам разницы, уже приводит к уменьшению выпуска подвижного состава на линию, снижает качество обслуживания пассажиров и ставит под угрозу их безопасную перевозку", — заявили в департаменте транспорта.

Потому с 1 декабря проезд в городских маршрутках Одессы подорожает до 20 гривен. В то же время в маршрутах, пролегающих до 6 км по Овидиопольской дороге, проезд будет стоить 40 гривен.

Отмечается, что сначала одесские перевозчики предоставили расчеты, согласно которым экономически обоснованная стоимость проезда должна быть выше: 25,12 гривны в городских маршрутках и 44,42 гривны — за маршруты на дорогу Овидиопольская.

Однако городские власти и перевозчики все же пришли к согласию установить менее высокие тарифы.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о новой системе оплаты проезда в столичных частных маршрутках и стоит ли ожидать удорожания стоимости проезда в маршрутных такси Киева.

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