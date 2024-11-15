Вже від 1 грудня: де в Україні здорожчає проїзд у маршрутках

В Одесі від 1 грудня 2024 року буде підвищено платню за проїзд у міських маршрутках.

У департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху розповіли у коментарі місцевому виданню "Думська", із чим пов'язане підвищення цін на транспорт.

Необхідність перерахувати вартість проїзду виникла через здорожчання палива, зростання зарплат та інші витрати.

"Стримування зростання тарифу на проїзд, за відсутності компенсації перевізникам різниці, вже призводить до зменшення випуску рухомого складу на лінію, знижує якість обслуговування пасажирів і ставить під загрозу їхнє безпечне перевезення", - заявили в департаменті транспорту.

Тому від 1 грудня проїзд у міських маршрутках Одеси здорожчає до 20 гривень. Водночас у маршрутах, що пролягають до 6 км Овідіопольською дорогою, проїзд коштуватиме 40 гривень.

Зазначається, що спочатку одеські перевізники надали розрахунки, згідно з якими економічно обґрунтована вартість проїзду має бути вищою: 25,12 гривні у міських маршрутках та 44,42 гривні – за маршрути до Овідіопольської дороги.

Однак міська влада та перевізники все ж таки дійшли згоди встановити менш високі тарифи.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про нову систему оплати проїзду у столичних приватних маршрутках і чи варто очікувати здорожчення вартості проїзду в маршрутних таксі Києва.

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