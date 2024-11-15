36,6 – уже не норма: ось яка температура тіла вважається нормальною

Упродовж доби температура тіла людини постійно змінюється і може коливатися в межах двох градусів.

Розповідаємо, яка температура тіла вважається нормальною згідно стандартів ВООЗ.

Згідно стандарту, нормальною температурою тіла вважається 36,6˚С. Однак, це вже не норма. На сьогодні медики розширили діапазон меж від 35,5 до 37,2 ˚С. Це залежатиме від статі людини та місця її проживання. Наприклад, у жінок за два тижні до менструального циклу температура може знижуватися до 36,2-36,5˚С.

Яка нормальна температура у пахвовій западині:

у немовлят – 36,8˚С;

у дітей до 3 років – 37,4˚С;

у дітей до 6 років – 37,0˚С;

у людей до 65 років – 36,8-36,9˚С;

у людей, старших за 65 років – 36,3˚С.

За температури 29,5 °C люди непритомніють, а за температури нижче 26,5 °C гинуть.

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