В маршрутках Киева изменится оплата проезда: стоит ли ожидать удорожания

В Киеве в тестовом режиме заработала система безналичной оплаты проезда в столичных маршутках. Ввели новинку на маршруте №444 (ст. метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая), обслуживаемом крупнейшим столичным частным перевозчиком "Союз-Авто". Сайт ТСН.ua выяснял, как работает нововведение, сколько денег потратили перевозчики на оборудование и подорожает ли после этого стоимость проезда.

Работает без сбоев: как оплатить проезд

В КГГА информируют, что оплатить проезд в маршрутке №444 можно банковской картой, как пластиковой, так и с помощью гаджетов с функцией NFC, а также транспортной картой и Карточкой Киевлянина.

Для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Пассажиры пишут, что списание средств происходит из кошелька, по аналогии с городской электричкой. Льготные билеты валидируются без проблем.

"Все работает в штатном режиме, замечаний и жалоб от перевозчика и пассажиров не поступало, но для подведения любых итогов и предоставления полных результатов необходим значительный промежуток времени. Пока сбоев или проблем не зафиксировано", — рассказали сайту ТСН.ua в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Там подтверждают, что валидаторы, установленные в рамках пилотного проекта, находятся на балансе коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

"Планируется, что в процессе тестирования, они будут заменены на совместимые, которые перевозчик приобретет за собственные средства . Тестовую эксплуатацию АСОП (автоматизированная система оплаты проезда) на маршруте № 444 запланировано провести в течение 3-х месяцев. Вопрос о присоединении к АСОП других частных перевозчиков должен решаться путем заключения соответствующих договоров между городом и перевозчиками. КП ГИВЦ как оператор АСОП технически и технологически готово обеспечить присоединение к АСОП частных перевозчиков", - добавляют в департаменте.

Пока проезд в маршрутках не дорожает

Перевозчик "Союз-Авто", работающий в АСОП в тестовом режиме, пока не разглашает, сколько им придется заплатить средств за валидаторы.

"О стоимости валидаторов пока не могу сказать. После окончания тестового режима эксплуатации и его результатов, состоится плановая закупка и подключение валидаторов на всех наших маршрутах. Пока все это не отразится на стоимости проезда ", – рассказал нам Александр Гроссу, директор компании перевозчика ООО" Союз-Авто" .

Он добавляет, что вопрос стоимости валидаторов неуместен, потому что сейчас все работает в тестовом режиме, а итоги можно будет подводить позже.

"После этого мы сможем говорить что-то более конкретное. О стоимости оборудования, количестве и затратах на обслуживание", — добавляет перевозчик.

Чего боятся перевозчики

Остальные частные перевозчики пока не спешат устанавливать валидаторы. Они говорят, что на их приобретение, установку и обслуживание нужно тратить очень большие средства, после чего им придется поднимать стоимость проезда.

"Я считаю, что вопрос установки валидаторов нужно поднимать после окончания войны. За валидаторы и их установку нужно платили большую сумму денег. Также нужно платить средства за их обслуживание. Во время воздушной тревоги власти требуют, чтобы автобус остановился. Но, человек, заплатил деньги за проезд, как нам с этого счета снять эти средства, чтобы вернуть? Сейчас все просто – наличные деньги возвращаем, если возникают такие ситуации. В конце концов, валидаторы могут просто поломаться, а заработанные средства не дойдут до нас", — рассказывает сайту ТСН.ua Николаый Бацан, директор предприятия "Политехавто-Б".

Он добавляет, что самая большая сейчас проблема для перевозчиков, это отсутствие пассажиропотока, хотя бы довоенного – пассажиров нет.

"Поэтому здесь даже повышением стоимости проезда не поможешь – некого возить. Мы все помогаем армии. Наше предприятие небольшое, а мы уже четыре автобуса отдали в армию. А что касается введения валидаторов, то нас это просто добьет. Их нужно обслуживать, перевозчик не сможет обеспечить установку и обслуживание валидаторов. Да, их установили на автобусах КП "Киевпасстранс", но там к этому относятся так – заплатили люди или нет, а государство все равно компенсирует им убытки. Частному перевозчику государство не поможет, нужно иметь свои средства. Поэтому мы просим городские власти вводить валидаторы после того, как закончится война", — отмечает Николай Бацан.

ГИВЦ: перевозчики купят валидаторы за свой счет

В коммунальном предприятии ГИВЦ говорят, что частным перевозчикам придется покупать валидаторы для подключения к городской АСОП.

"Перед нами стоят две задачи – установка оборудования и работа в качестве оператора АСОП. Упомянутый маршрут, на котором работает частный перевозчик, подключенный к городской системе АСОП. Всеми другими вопросами занимается Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, в том числе, договорными отношениями. Для пилотного проекта. на маршруте №444, чтобы ускорить процедуру подключения, мы пошли на встречу частному перевозчику, им временно и бесплатно установили оборудование, которое есть у нас на балансе, в рамках пилотного проекта. Оно такое же, как в КП "Киевском метрополитене" и "Киевпастрансе". В процессе тестирования будем договариваться с перевозчиками, и они будут сами покупать оборудование", — рассказал сайту ТСН.ua Дмитрий Шевченко, директор КП "Главный информационно-вычислительный центр".

Он добавляет, что средства, безналично оплачиваемые пассажирами, поступают на их предприятие, а позже попадают к перевозчику.

"Как оператор мы собираем средства за проезд и потом перечисляем их на частного перевозчика. Все происходит по процедуре предусмотренной нормативными документами Киевсовета. За это наше предприятие получает стандартный процент, собственно, как и с коммунальных перевозчиков — 4,93%. Пока с частными перевозчиками условия таковы, а дальше – это уже будет предметом переговоров», – добавляет Дмитрий Шевченко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о конфликте между пассажирами и водителем столичной маршрутки из-за неплаченного проезда — водитель маршрутки взял пассажиров в "заложники" и требовал заплатить средства.

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