Котиков нечем кормить: приют нуждается в вашей помощи

Общественная организация "Дом кошек" в Житомирской области нуждается в помощи. У приюта нет ни еды для животных, ни денег, чтобы ее купить.

Об этом сообщила волонтер Анастасия Ищенко на своей странице в Facebook.

“Я понимаю, что постоянные панические посты о том, что все пропало и котам нечего есть – могут раздражать. Но таковы наши реалии. Без помощи больших фондов мы физически не можем накопить на корм для кошек и потому эти сборы постоянно приходится возобновлять”, — написала Анастасия.

Месячный запас влажного и сухого корма, в котором нуждается приют, — по 200 килограммов каждого. В среднем на все это нужно около 40 тысяч гривен. И это только еда, а еще нужны лекарства, наполнитель, средства на отопление и прочее.

Сейчас корма для животных осталось на несколько дней и закупить его не за что.

“Я писала уже в десятки как иностранных, так и украинских фондов, но пока помочь никто не может. Поэтому очень прошу вас о помощи, распространении и любых донатах", — написала Анастасия.

Реквизиты для помощи хвостикам:

5375 4114 2737 9826 (карта Монобанк) или Монобанка

5169 3351 0068 1879 (ПриватБанк) ОО "Дом кошек"

5168 7451 4055 6462 (ПриватБанк) Ищенко В

PayPal Anastasya.rad@gmail.com

Приют требует помощи/Скриншот публикации Анастасии Ищенко

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