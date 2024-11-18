У Сумах пролунав вибух: у місті зникло світло

Перед вибухом у місті була оголошена повітряна тривога.
Російські загарбники в ніч проти 18 листопада здійснили ракетний удар по Сумах.
Про це інформує Суспільне.
Перед вибухом у місті Повітряні сили повідомили про пуск ракети у напрямку міста.
Також повідомляється, що після вибуху у частині міста зникло світло.
"В частині Сум зникло світло, повідомляють читачі Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ влучила балістикою у багатоповерхівку у Сумах.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах унаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку кількість загиблих зросла до 10. Серед загиблих двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
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