У Сумах пролунав вибух: у місті зникло світло

Перед вибухом у місті була оголошена повітряна тривога.

Російські загарбники в ніч проти 18 листопада здійснили ракетний удар по Сумах.

Про це інформує Суспільне.

Перед вибухом у місті Повітряні сили повідомили про пуск ракети у напрямку міста.

Також повідомляється, що після вибуху у частині міста зникло світло.

"В частині Сум зникло світло, повідомляють читачі Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ влучила балістикою у багатоповерхівку у Сумах.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах унаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку кількість загиблих зросла до 10. Серед загиблих двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

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