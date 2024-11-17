Как в понедельник изменится погода: прогноз синоптика

В двух областях ожидаются осадки.

Завтра, 18 ноября, в Украине преимущественно будет сухо и тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, только на Волыни и Ровенщине небольшие осадки. В течение дня ожидается +4+9, на юге +8+11 градусов.

В Киеве +6, +7 градусов, будет ветрено, однако без осадков. Усложнение погодных условий в столице ожидается с 21 ноября.

В то же время, Диденко предупредила, что на следующей неделе произойдет существенное изменение погодных условий в сторону похолодания.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине изменится. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: