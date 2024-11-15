В Украину сунет антициклон: как изменится погода в выходные

Температура воздуха поднимется даже до +12 градусов.

В Украине 16-17 ноября ожидается потепление и сухая погода. Антициклон Azzedine принесет более высокие градусы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня в субботу ожидается +4...9°C, а в воскресенье +7...12°C.

В Киеве 16-17 ноября без осадков. В субботу в столице +7°C, в воскресенье будет +9...11°C.

"Киевляне ощутят серьезное изменение погоды, по предварительному прогнозу, с 21 ноября – ожидаются сильные осадки и похолодание", – написала Диденко.

По ее данным, в течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, штормовой ветер, существенное похолодание.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине изменится. Больше об этом читайте в новости.

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