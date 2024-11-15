До України суне антициклон: як зміниться погода вихідними

Температура повітря підніметься навіть до +12 градусів.

В Україні 16-17 листопада очікується потепління та суха погода. Антициклон Azzedine принесе вищі градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Упродовж дня у суботу передбачається +4...9°C, а в неділю +7...12°C.

У Києві впродовж 16-17 листопада без опадів. У суботу в столиці +7°C, у неділю буде +9...11°C.

"Кияни відчують серйозну зміну погоди, за попереднім прогнозом, від 21 листопада - очікуються сильні опади та похолодання", - написала Діденко.

За її даними, впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, штормовий вітер, істотне похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні зміниться. Більше про це читайте у новині.

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