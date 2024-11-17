Як у понеділок зміниться погода: прогноз синоптикині

Завтра, 18 листопада, в Україні буде переважно сухо та тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, лише на Волині та Рівненщині невеликі опади. Протягом дня очікується +4+9, на півдні +8+11 градусів.

У Києві +6, +7 градусів, буде вітряно, проте без опадів. Ускладнення погодних умов в столиці очікується від 21 листопада.

Водночас Діденко попередила, що наступного тижня відбудеться істотна зміна погодних умов у бік похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні зміниться. Більше про це читайте у новині.

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