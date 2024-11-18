Аналітики розкрили воєнні плани росіян на зиму

Цієї зими окупанти зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Як зазначив пропагандист Михайло Звінчук, пріоритетом для ворога будуть Торецьк, Покровськ та Курахове. Зокрема, загарбники готуються почати битву за Покровськ і підійдуть до нього з півдня і південного сходу після нещодавнього захоплення Селидового", - пишуть експерти.

Останні просування окупантів в районі Куп'янська та Часового Яру, можуть бути частиною підготовки до наступальних операцій взимку 2024-2025 років.

На думку експертів ISW, захоплення Куп'янська або Часового Яру, матиме значний оперативний вплив на геометрію фронту. Так це несе загрозу основним оборонним позиціям ЗСУ на відповідних напрямках.

Нагадаємо, днями армії РФ вдалося на техніці дістатися до житлової забудови в Куп’янську Харківської області. Сприяв просуванню ворога туман. Втім, українським військовим вдалося вибити окупантів звідти.

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