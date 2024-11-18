Аналитики раскрыли военные планы россиян на зиму

Этой зимой оккупанты сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Как отметил пропагандист Михаил Звинчук, приоритетом для врага будут Торецк, Покровск и Курахово. В частности, захватчики готовятся начать битву за Покровск и подойдут к нему с юга и юго-востока после недавнего захвата Селидового", — пишут эксперты.

Последние продвижения оккупантов в районе Купянска и Часов Яра могут быть частью подготовки к наступательным операциям зимой 2024-2025 годов.

По мнению экспертов ISW, захват Купянска или Часов Яра будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию фронта. Так это представляет угрозу основным оборонным позициям ВСУ на соответствующих направлениях.

Напомним, на днях армии РФ удалось на технике добраться до жилой застройки в Купянске Харьковской области. Содействовал продвижению врага туман. Впрочем, украинским военным удалось выбить оккупантов оттуда.

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