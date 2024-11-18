РФ змінила план свого наступу на Донбасі: аналітики назвали причину

Окупанти розпочали спроби наступу з метою захоплення Покровська, однак українські захисники стримали ворога, не дозволивши йому взяти місто. У відповідь Кремль вирішив змінити тактику ведення бойових дій на Донбасі.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

У матеріалі зазначено, що російським силам не вдалося окупувати Покровськ після восьми місяців наступу, хоча вони досягли певного поступу на західних територіях Донецької області.

Експертка Інституту вивчення війни Анжеліка Еванс у свому звіті зазначає, що українська оборона, а також обмеженість російських стратегічних і оперативних резервів, як у живій силі, так і в матеріальних ресурсах, змусили Кремль переглянути плани фронтального наступу на Покровськ.

У звіті також акцентуться, що російські сили розпочали наступ на Покровськ у час, коли Україна стикалася з суттвим браком ресурсів, зокрема через призупинення американської допомоги восени 2023 року.

"Російське військове командування наразі намагаться обійти Покровськ із південного заходу через Селидове та вирівняти лінію фронту на захід від Курахового і на північ від Вугледара", - зазначають аналітики ISW.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Іллінку, а також просунулись в районі ще декількох населених пунктів.

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