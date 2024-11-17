Українці можуть втратити субсидію через родича: яка причина

Українцям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж, надається субсидія. Однак існує ризик, що деякі громадяни можуть втратити право на отримання цієї допомоги.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У відомстві зазначили, що деякі з українців могли забути повідомити Пенсійний фонд про виїзд одного з членів сім'ї за кордон, що може вплинути на право отримання субсидії.

Якщо член сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, його не беруть до уваги під час розрахунку субсидії. Його доходи, а також норми житла і нормативи комунальних послуг не враховуються. Наприклад, якщо в будинку зареєстровано троє осіб, але дружина з дитиною понад 60 днів за кордоном — субсидію призначать тільки на чоловіка.

"Водночас якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії, і не повідомили орган Пенсійного фонду України про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї особи, то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем", — пояснили у ПФУ.

Нагадаємо, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак повідомила, що українці, які ще не встигли подати документи на субсидії для опалювального сезону 2024-2025 років, мають можливість зробити це до 30 листопада.

У такому разі їм буде нарахована допомога "заднім числом", починаючи від 1 жовтня. Якщо ж документи подаються після цієї дати, але до 1 грудня, виплати розпочнуться від місяця звернення.

Для подання документів не обов’язково особисто відвідувати ЦНАП чи Пенсійний фонд – це можна зробити онлайн. Крім того, діє спрощений формат подання від весни 2023 року. Тепер можна подати лише один документ, вказавши членів родини, а решту інформації Пенсійний фонд збере самостійно.

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