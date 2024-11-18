Росія бʼє по Україні ракетами, які купує у країн Заходу — капітан

До Росії нелегально імпортуються ракети.
Якщо Росія буде використовувати для запуску ракет по Україні носії морського базування, то їй вистачить запасу ще на кілька таких ударів, який відбувся 17 листопада вранці.
Таку думку в етері Еспресо висловив капітан І рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.
"Можу сказати по засобах морського нападу, по кораблях. Я так думаю, що є запас на декілька таких ударів, їх можна очікувати. На те, щоб перезарядити кораблі, пускові установки, потрібно небагато, це години. І з приходом холодів такі удари можуть повторюватись", - зазначив капітан запасу.
На думку військового, ракети, які Росія запустила по Україні 17 листопада, вона отримала нелегально з Західних країн після повномасштабного вторгнення.
"Тут дуже важливо, треба зрозуміти, що всі ці ракети, які по нас зараз летять, скоріш за все, вже після початку бойових дій проти України з боку Росії нелегально імпортовані в Росію через треті країни з західних країн. Тобто знову ж таки по нас ішли і Х-101, і Х-55, і "калібри"", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після ракетного удару на Рівненщині тисячі людей залишаються без світла.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ влучила балістикою у багатоповерхівку у Сумах.
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