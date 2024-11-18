Росія бʼє по Україні ракетами, які купує у країн Заходу — капітан

Якщо Росія буде використовувати для запуску ракет по Україні носії морського базування, то їй вистачить запасу ще на кілька таких ударів, який відбувся 17 листопада вранці.

Таку думку в етері Еспресо висловив капітан І рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.

"Можу сказати по засобах морського нападу, по кораблях. Я так думаю, що є запас на декілька таких ударів, їх можна очікувати. На те, щоб перезарядити кораблі, пускові установки, потрібно небагато, це години. І з приходом холодів такі удари можуть повторюватись", - зазначив капітан запасу.

На думку військового, ракети, які Росія запустила по Україні 17 листопада, вона отримала нелегально з Західних країн після повномасштабного вторгнення.

"Тут дуже важливо, треба зрозуміти, що всі ці ракети, які по нас зараз летять, скоріш за все, вже після початку бойових дій проти України з боку Росії нелегально імпортовані в Росію через треті країни з західних країн. Тобто знову ж таки по нас ішли і Х-101, і Х-55, і "калібри"", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після ракетного удару на Рівненщині тисячі людей залишаються без світла.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ влучила балістикою у багатоповерхівку у Сумах.

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