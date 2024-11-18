Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 16 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- Безпілотник в Конотопському районі Сумщини рухається у південному напрямку;
- Ударні БпЛА на перетині Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей. Рухаються у південно-західному напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські дрони могли порушити повітряний простір Молдови.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.
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