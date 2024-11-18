День ангела 18 листопада: кого та як вітати з іменинами

18 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 листопада

18 листопада 2024 року привітайте з іменинами Миколу, Платона, Романа.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві гостро реагує на обман та критику. В дорослому віці стає доброзичливим, добивається успіху у житті.

Платон — давньогрецьке коріння, перекладається як "широкий". В дитинстві завжди шукає нові знання. В дорослому віці стає мудрим, любить ділитися своїми знаннями.

Роман — латинське походження, тлумачиться як "римський". В дитинстві рішучий і амбітний. В дорослому віці стає справжнім лідером, в усьому показує свою силу.

День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди оберігав тебе на кожному кроці життя, допомагав у складних ситуаціях та дарував натхнення для нових досягнень. Хай серце буде сповнене любов'ю, а душа – миром і спокоєм!

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Зі святом, імениннику! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе в радості й печалі, оберігаючи від негараздів і надихаючи на великі справи. Бажаю, щоб у серці було світло і любов, а на душі – спокій.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі ще більше віри, надії і любові. Нехай твій небесний захисник завжди веде тебе дорогою щастя, оберігаючи від усіх життєвих бур.

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З Днем Ангела! Нехай кожен день приносить нові можливості, щирі посмішки та теплі обійми. Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, допомагав та надихав на все хороше, що ти мрієш здійснити.

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Зі святом, імениннику! Бажаю тобі світлої і легкої життєвої дороги, на якій завжди буде присутній твій ангел-охоронець. Нехай він захищає тебе, як у цей день, так і завжди, веде до нових досягнень та дарує силу й наснагу.

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