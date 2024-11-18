Пісторіус підтримав дзвінок Шольца Путіну

Він вважає, що Захід демонструє бажання припинити війну, натомість Кремль цього не хоче.

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він підтримує канцлера Олафа Шольца у питанні дзвінка російському диктатору Путіну.

Про це він заявив в етері ARD.

"Я вважаю, що було правильним зателефонувати йому (Путіну, - ред.) та заявити про те, чого ми насправді очікуємо", - сказав Пісторіус.

Разом з тим, Пісторіус зазначив, що російський диктатор вже через добу "показав власну думку про мирні переговори або припинення вогню", маючи на увазі масований обстріл Росією України 17 листопада.

Крім того, міністр припустив, що Шольц зробив цей дзвінок, щоб відповісти на критику щодо того, що Берлін робить недостатньо для дипломатичного завершення війни.

Пісторіус наголосив, що телефонна розмова показує, що Німеччина докладає зусиль для завершення війни, але від Кремля такої готовності немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виправдався за дзвінок Путіну.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили,

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