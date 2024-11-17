“Зелені” в Німеччині визначилися, хто буде конкурентом Шольца на виборах

У неділю, німецька партія "Зелених" обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

За його кандидатуру проголосувала абсолютна більшість делегатів з'їзду - Габек отримав 96,5 відсотка голосів своїх однопартійців.

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У своїй промові на конференції Роберт Габек застеріг від можливого повернення до влади великої коаліції у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), до якої належить Олаф Шольц, та провідної опозиційної сили - блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

За його словами, таке об’єднання стало причиною застою в країні та залежності від поставок російського газу, а також обумовило економічну кризу останніх років.

Габек висловився за оновлення економіки зі збереженням в країні технологій майбутнього та пообіцяв зниження цін на електроенергію.

Свою передвиборну кампанію Роберт Габек буде вести за підтримки міністерки закордонних справ Анналени Бербок, яка є його колегою по партії.

В опитуваннях перед виборами рейтинг "Зелених" коливається між 11 і 12%.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Німеччині відбуваються через розвал урядової коаліції. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який очолює Вільну демократичну партію (ВДП). Ця партія разом із соціал-демократами Шольца та партією Зелених глави МЗС Анналени Бербок формувала коаліцію.

Політична криза у Німеччині: у лютому відбудуться дострокові парламентські вибори

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