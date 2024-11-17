"Зеленые" в Германии определились, кто будет конкурентом Шольца на выборах

В воскресенье, 17 ноября, немецкая партия "Зеленых" избрала на своем съезде вице-канцлера Роберта Габека кандидатом на должность канцлера, готовясь к внеочередным федеральным выборам в феврале 2025 года.

Об этом сообщает Deutshe Welle.

За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство делегатов съезда – Габек получил 96,5 процента голосов своих однопартийцев.

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В своей речи на конференции Роберт Габек предостерег от возможного возвращения к власти большой коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которую входит Олаф Шольц, и ведущей оппозиционной силы — блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

По его словам, такое объединение стало причиной застоя в стране и зависимости от поставок российского газа, а также обусловило экономический кризис последних лет.

Габек высказался за обновление экономики с сохранением в стране технологий будущего и пообещал снижение цен на электроэнергию.

Свою предвыборную кампанию Роберт Габек будет вести при поддержке министерства иностранных дел Анналены Бербок, которая является его коллегой по партии.

В опросах перед выборами рейтинг "Зеленых" колеблется от 11 до 12%.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Германии проходят из-за развала правительственной коалиции. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отставке министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего Свободную демократическую партию (ВДП). Эта партия вместе с социал-демократами Шольца и партией Зеленых главы МИД Анналены Бербок формировала коалицию.

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