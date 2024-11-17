Утратили чувство реальности: Жорин назвал, почему Запад в шаге от катастрофы

По мнению военного, игра в пацифистов западными политиками не только вредит Украине, но и им самим.

Сегодняшний массированный обстрел Украины оккупантами показал уровень "заинтересованности" Москвы в переговорах.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Уровень своей заинтересованности садиться за стол переговоров России, кажется, показала сегодня максимально однозначно. Но, уверен, это никак не повлияет на поток дебильно-оптимистических заявлений со стороны западных политиков", – резко заявил Жорин.

По мнению военного, западные политики потеряли чувство реальности, не понимают актуальных вызовов. Жорин считает, что телефонные звонки Путину или прогнозы по завершению войны в Украине на Западе делают для своего электората.

"И наконец, сегодняшний демилитаризованный толерантный Запад в основном потерял умение использовать свою силу. Игра в пацифистов не только нам вредит. Она и их приведет к катастрофе", — подытожил заместитель командира 3-й ОШБр.

Ранее Максим Жорин объяснил, почему РФ не заинтересована в переговорах.

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