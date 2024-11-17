Северная Корея может отправить в РФ 100 тысяч военных — Bloomberg

По информации Bloomberg, вопрос участия войск КНДР на стороне РФ будет поднят на саммите G-20 в Бразилии на следующей неделе
Северная Корея рассматривает возможность отправки до 100 тысяч военных в поддержку России в войне против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам источников издания, знакомых с соответствующими оценками стран G20, такой шаг может состояться поэтапно, но неизбежен.
Военная поддержка, если она будет иметь место, скорее всего, будет осуществляться партиями, с ротацией войск, а не единовременно.
Журналисты напомнили, что ранее в этом месяце подобную оценку сделал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко.
В интервью "Голосу Америки" Пономаренко сказал, что Киев ожидает, что до 15 000 северокорейских военнослужащих, дислоцированных для боевых действий в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах на востоке Украины будут меняться каждые несколько месяцев.
По информации Bloomberg, вопрос участия войск КНДР на стороне РФ будет поднят на саммите G-20 в Бразилии на следующей неделе, в частности канцлером Германии Олафом Шольцем во время его встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Шольц будет настаивать на том, чтобы китайский лидер использовал свое влияние на Россию и Северную Корею во избежание дальнейшей эскалации конфликта.
Помимо живой силы Северная Корея также отправила в Россию миллионы артиллерийских боеприпасов и другого оружия. На этой неделе Financial Times сообщило со ссылкой на украинскую разведку, что Пхеньян также поставлял Москве ракеты и артиллерийские системы большой дальности.
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал мир за недостаточную реакцию на войска КНДР в России.
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