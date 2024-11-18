Писториус поддержал звонок Шольца Путину

Он считает, что Запад демонстрирует желание прекратить войну, а Кремль этого не хочет.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что он поддерживает канцлера Олафа Шольца в вопросе звонка российскому диктатору Путину.

Об этом он заявил в эфире ARD.

"Я считаю, что было правильным позвонить ему (Путину, — ред.) и заявить о том, чего мы действительно ожидаем", — сказал Писториус.

Вместе с тем, Писториус отметил, что российский диктатор уже через сутки "показал собственное мнение о мирных переговорах или прекращении огня", имея в виду массированный обстрел Россией Украины 17 ноября.

Кроме того, министр предположил, что Шольц совершил этот звонок, чтобы ответить на критику относительно того, что Берлин делает недостаточно для дипломатического завершения войны.

Писториус подчеркнул, что телефонный разговор показывает, что Германия прилагает усилия для завершения войны, но от Кремля такой готовности нет.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц оправдался за звонок Путину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы.

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