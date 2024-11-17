У Миколаєві пролунали вибухи: є виклики екстрених служб

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Миколаєві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив міський голова Олександр Синкевич.
"У Миколаєві було чутно вибухи. Повітряні сили пишуть про загрозу дронів-камікадзе для міста", - йдеться у повідомленні.
Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що після вибухів є виклики екстрених служб. Чиновник зазначив, що "надається допомога".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
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