У Миколаєві пролунали вибухи: є виклики екстрених служб

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Миколаєві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив міський голова Олександр Синкевич.

"У Миколаєві було чутно вибухи. Повітряні сили пишуть про загрозу дронів-камікадзе для міста", - йдеться у повідомленні.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що після вибухів є виклики екстрених служб. Чиновник зазначив, що "надається допомога".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

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