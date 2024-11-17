В Николаеве раздались взрывы: есть вызовы экстренных служб

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Николаеве в ночь на 17 ноября раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил городской голова Александр Синкевич.
"В Николаеве были слышны взрывы. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города", — говорится в сообщении.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что после взрывов есть вызовы экстренных служб. Чиновник отметил, что "оказывается помощь".
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 17 ноября раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
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