Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 17 ноября

Астрологический прогноз на 17 ноября

Колокол - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день отдыха, который, как правило, дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, прежде всего – личными.

Символ дня: Колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: циркон, аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может протекать тяжело и длиться долго, поэтому необходимо принять превентивные меры – например, начать пить витамины, много гулять и закаляться. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, алкоголя и курения. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.  

Табу дня: под запретом – плохое настроение. 

Цитата дня: «Ловите хорошее настроение – оно так редко посещает нас» (Иоганн Вольфганг Гете). 

Читайте также: 

Вонючий цветок расцвел раз в 10 лет!

Вонючий цветок расцвел раз в 10 лет!

Похожие темы:

Следующая публикация