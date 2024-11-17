Астрологический прогноз на 17 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день отдыха, который, как правило, дарит радость и удовлетворение – как собой, так и жизненными обстоятельствами, прежде всего – личными.

Символ дня: Колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: циркон, аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может протекать тяжело и длиться долго, поэтому необходимо принять превентивные меры – например, начать пить витамины, много гулять и закаляться.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, алкоголя и курения.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: под запретом – плохое настроение.

Цитата дня: «Ловите хорошее настроение – оно так редко посещает нас» (Иоганн Вольфганг Гете).

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