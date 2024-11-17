Враг атаковал Харьков КАБами: в городе раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Харькове в ночь на 17 ноября раздались взрывы.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в сторону города.

"В городе слышны взрывы — враг совершил запуск КАБ в сторону города. Будьте осторожны!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вражеский дрон упал на многоэтажку.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

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