Это путь к капитуляции: Портников объяснил, чего добиваются россияне

Россия с самого начала полномасштабного вторжения делала все возможное, чтобы украинцы утратили веру в противостояние, поскольку это оказывает очень негативное влияние на ход боевых действий.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он заявил, что россиян очень раздражало то, что с первых дней полномасштабного вторжения украинцы продолжали жить более-менее нормальной жизнью.

"Поэтому, я всегда объясняю тем людям, которые часто говорят, что вот в тылу спокойно живут, ходят в кафе и театры, в то время как на фронте ад, что это наше сильнейшее оружие. Да, такая ситуация контрастом, но это именно то, чего не удалось достичь россиянам", – объяснил Портников.

Журналист объяснил, что главной целью России было устроить для украинцев невыносимые условия жизни. Это было нужно для того, чтобы украинцы отчаялись и не пытались бороться с агрессорами.

"Если вся Украина начнет жить в траурном режиме и каждый день люди будут думать, что они находятся на грани краха, то это прямой путь к капитуляции перед Россией. Поскольку, это и является главной идеей россиян — истощить Украину так, чтобы украинцы просто хотели нормальной человеческой жизни — пойти в кафе без обстрелов, или в кинотеатр, или просто погулять на улице с детьми", — заявил Портников.

Он отметил, что россияне будут делать все возможное, чтобы предоставлять украинцам спокойно жить, пока в живых не признают, что Украина является частью России.

"То есть, по замыслу России, они будут делать все, чтобы украинцы начали думать, что нормальная жизнь возможна только под их флагом. Поэтому, если мы пойдем по этой дороге, то это равноценно капитуляции", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что не видит никаких шансов усадить Кремль за стол переговоров.

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