Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным

Украинский президент напомнил о безрезультатных переговорах с Путиным, которые велись в том или ином формате с 2014 года.

Переговоры с российским президентом Путиным, не желающим заканчивать войну, ни к чему не приведут. Поэтому нужно, чтобы Украина была в сильной позиции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами заведений высшего образования Колумбии.

Он напомнил, что с Путиным велись переговоры в том или ином формате с 2014 года, но он не желает заканчивать войну справедливым миром.

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“Он [Путин] хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция – говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому, безусловно, нужно, чтобы Украина была в сильной позиции, для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с российской стороной”, — подытожил украинский президент.

Напомним, в Кремле сообщили подробности телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в котором говорилось о войне в Украине. Хозяин Кремля настаивает на сохранении контроля РФ за оккупированными украинскими территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.

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