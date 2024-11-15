Зеленский назвав умову для переговорів з Путіним

Український президент нагадав про безрезультатні переговори з Путіним, які велися в тому чи іншому форматі від 2014 року.

Переговори з російським президентом Путіним, який не хоче закінчувати війну, ні до чого не призведуть. Тому потрібно, щоб Україна перебувала в сильній позиції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами закладів вищої освіти Колумбії.

Він нагадав, що з Путіним велися переговори в тому чи іншому форматі від 2014 року, але він не виявляє бажання закінчувати війну справедливим миром.

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“Він [Путін] хоче руйнації України. Тому це не позиція - говорити заради балачок. Нема на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції, для цього потрібно об’єднання світу навколо України і план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з російською стороною”, - підсумував український президент.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна, в якій ішлося про війну в Україні. Господар Кремля наполягає на збереженні контролю РФ за окупованими українськими територіями та відмові України від вступу до НАТО.

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