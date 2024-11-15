Виробляєш електрику та худнеш: український винахідник змайстрував унікальний тренажер

Українці напередодні зими вже традиційно готуються до можливих затяжних відімкнень світла. І діляться одне з одним власним досвідом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Велогенератор - винахід Олександра Клименка

У свої майже 80 років Олександр Клименко, що є сили тисне на педалі. Автономним чоловік став завдяки велогенератору власної збірки. Принцип його роботи простий: спалюєш калорії - запалюєш світло. 15 хвилин фізкультури і 4-5 годин будинок гарантовано зі струмом.

Українець показав, як працює його винахід

Обійшовся диво-пристрій винахіднику у майже три з половиною тисячі гривень. Переваги енергоефективної фізкультури уже відчула і дружина Лідія. Бо поки її знайомі під час попередніх знеструмлень сиділи без світла – вона була ніби у бога за пазухою Прошмигнувши на велогенераторі повз попередні відімкнення, Олександр, якщо буде треба – викрутить педалями і цієї зими. Тим паче, у нього на приватному обійсті є ще й сонячні панелі та вітряк

Генератор у Києві

У Києві будинку майже все працює від електрики. Але знеструмлень тут не бояться, бо мають генератор потужністю 35 кіловат. Голова правління ОСББ Олена Руденко каже: ось - головний рятівник мешканців на час знеструмлень.

Багатоповерхівка у Києві

"Сам генератор коштує біля 600 тис. грн, плюс підключення. Десь я думаю мільйон-мільйон сто гривень. Як тільки виключають світло, ми одразу його включаємо, використовуємо десь 4-5 годин, потім якщо немає світла відключаємо на годину і знову включаємо", - каже голова правління ОСББ Олена Руденко



У темні часи генератор забезпечує роботу насосів води, опалення та пожежної безпеки. І навіть ліфтів. Встановили прилад резервного живлення ще в 2022. Дехто гроші - доздає і досі. Тим, же хто одразу здав навіть більше, внески перерахували на інші оплати по будинку. Єдиний мінус - генератор дуже гуде. І наніч його не вмикають. Тож в ОСББ вже готують "план Б"



"Ми займаємося зараз іншим проектом, щоб у нас було ще й уночі опалення і світло, але це вже друга історія", - кажуть у Києві.

Олена Руденко

Пережити блекаути допоможуть туристичні навички

У будинку Валерії Сівакової на генератор ще не назбирали. Але вона - туристка із багаторічним стажем. І точно знає, як не замерзнути, навіть якщо опалення раптом зникне. Передовсім жінка – радить придбати капці з утеплювачем. І якісну термобілизну, яка добре зберігатиме тепло. У коридорі - Валерія ночує під час російських атак. І в такому кубельці, каже, їй буде тепло навіть з холодними батареями. До речі, накопичувачі та інші гаджети жінка завжди тримає повністю зарядженими.

Валерія Сівакова

Не залишиться Валерія і без гарячого. У неї є термос та інтегрована система з пальником. Бо плита електрична і за знеструмлень - не знадобиться. Завжди під рукою тримає Валерія і сухі туристичні обіди.

Економ-варіант утеплення

У Наталії Сергіївни - газова плита і опалення, не підв'язане під електрику. Проте, нюанси все ж є.

"Коли "Шахеди" оці літають, я в коридорі сплю, а по полу отут от ганяє вітер", - каже Наталія Коржова.



У своїх бідах 69-ти річна жінка звинувачує старий балкон. Вікно з кімнати та двері - металопластикові, ставили їх ще при чоловікові, який вже помер. Замінити не може, бо живе сама, ще й інвалід 2-гої групи. А пенсія - мізерна.

Тож єдиний вихід для неї - утеплення старими дідівськими методами: поралоном та скотчем. Але жінці важко ходити. Тож допомагають благодійники. А щоб не сидіти у мороці - жінка ще з часів минулих знеструмлень запаслася ліхтариками і свічками.

Але попри ретельну підготовку до можливих відімкнень - усі ці люди великі надії покладають передовсім - на військових та енергетиків. Сподіваються, навіть якщо росіяни вдадуться до масових обстрілів - критична інфраструктура вистоїть. І третю зиму повномасштабного вторгення - ми відбудемо все ж зі світлом.

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