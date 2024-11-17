Ворог атакував Харків КАБами: у місті пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.

У Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб в сторону міста.

"У місті чутно вибухи — ворог здійснив запуск КАБ у бік міста. Будьте обережні!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ворожий дрон упав на багатоповерхівку.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

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