Ворог атакував Харків КАБами: у місті пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб в сторону міста.
"У місті чутно вибухи — ворог здійснив запуск КАБ у бік міста. Будьте обережні!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ворожий дрон упав на багатоповерхівку.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
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