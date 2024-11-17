В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России с авиабазы "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что в случае возникновения угрозы ракетных обстрелов будет объявлена воздушная тревога.

"Зафиксирован взлет до 7 бортов Ту-95мс из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 6:00", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 17 ноября раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

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