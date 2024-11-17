Астрологічний прогноз на 17 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день відпочинку, який зазвичай дарує радість і задоволення – як собою, так і життєвими обставинами, насамперед – особистими.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: циркон, аметист.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може мати тяжкий і тривалий перебіг, тому необхідно вжити превентивних заходів – наприклад, почати пити вітаміни, багато гуляти і загартовуватися.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса, алкоголю та куріння.

Стрижка дня: день для стрижки несприятливий.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і збуваються на третій день.

Табу дня: під забороною – поганий настрій.

Цитата дня: "Ловіть гарний настрій – він так рідко відвідує нас" (Йоганн Вольфґанґ Ґете).

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