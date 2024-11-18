Астрологічний прогноз на 18 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на початок робочого тижня, необхідно відмовитися від серйозних професійних проєктів, фінансових угод та ухвалення важливих рішень.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: опал, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може тривати довго, але до серйозних наслідків не призведе, особливо якщо вчасно схаменутися і розпочати лікування.

Харчування дня: можна очищати організм за допомогою обмежень у харчуванні – насамперед, детокс-дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: уникнути пороблення та пристріту допоможе оберіг із бірюзою.

Сни дня: підказка, що міститься у снах цієї ночі, допоможе вилікуватися від серйозного захворювання – свого чи своїх родичів.

Табу дня: під забороною перебувають алкоголь та куріння.

Цитата дня: «Можливі прикрощі перетворити на радості – значить, вміти жити» (Бальтасар Грасіан).

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